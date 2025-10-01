In Finning werden Mehrfamilienhäuser und eine Senioreneinrichtung geplant

Die Entscheidung ist gefallen: Auf dem rückwärtigen Teil eines früheren Hofgrundstücks an der Straße Kirchbergäcker in Oberfinning dürfen zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage gebaut werden. Insgesamt 22 Wohnungen sollen entstehen, aber auch ein Betreutes Wohnen oder eine Tagespflege könnte dort Platz finden. Im Gemeinderat gab es dazu auch kritische Stimmen.

Mehrmals beschäftigte sich der Finninger Gemeinderat seit Juli mit diesem großen Bauprojekt an der Straße „Kirchbergäcker“, das den Charakter des südlich gelegenen Teils von Oberfinning aufgrund seiner Dimensionen verändern wird. Dass das Gremium nun letztlich zustimmte, lag daran, dass der Bauwerber mittlerweile seine Planungen den Wünschen und Anregungen der Gemeinde und des Planungsverbandes München angepasst hat. In den beiden Mehrfamilienhäusern mit drei Vollgeschossen, das dritte ist das ausgebaute Satteldach, könnten 22 Wohnungen entstehen. Der Planungsverband brachte zudem die Idee ein, dass die Gemeinde einen Teil kauft, um eine Tagespflege für zehn bis 15 Personen und ein Betreutes Wohnen mit zehn Wohnungen einzurichten.

Drei Gemeinderatsmitglieder lehnen das Wohnprojekt ab

Auf 2500 Quadratmetern sollen 1600 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, informierte der Bauwerber, dem Rederecht erteilt worden war. Er verwies darauf, dass er seine ursprüngliche Planung reduziert und auf große Abstände zu den Nachbarn geachtet habe. Letztlich fand sich zwar eine Mehrheit im Gemeinderat, die dem Bauvorhaben zustimmte, es gab aber auch drei Gegenstimmen.

Beate Moser sagte, ihr seien die Gebäude nach wie vor zu mächtig. Für die Anwohner, die sich an den geltenden Bebauungsplan gehalten hätten, sei dies „nicht schön“. Manfred Gläserke wies darauf hin, dass die Gemeinde auch mit der Infrastruktur nachziehen müsse, und stellte die Frage: „Muss Finning so schnell wachsen?“

Der Investor will das Grundstück nun kaufen

Positiv beurteilte der Gemeinderat die Tiefgarage und die Möglichkeit, Senioren im Ort in Tagespflege oder Betreutem Wohnen unterzubringen. Rainer Tief hielt es für „extrem wichtig, dass die Gemeinde für die Älteren etwas tut“. Mit dem Bauvorhaben könnten diesbezüglich Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die Chancen, Betreiber zu finden, beurteilte er als gut. Für den Umgriff will die Gemeinde einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen, um ihre städtebaulichen Ziele rechtssicher einzubringen. Die Kosten dafür muss der Bauwerber. „Steht der Gemeinderat zu seinem Wort? Wir werden das Grundstück jetzt kaufen“, fragte der Bauwerber nach der Abstimmung in die Runde.