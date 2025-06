In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag ein bislang unbekannter Täter ein Geschwindigkeitsmessgerät, das in der Hauptstraße in Obermeitingen aufgestellt war, beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Glasabdeckung der Kameralinse zerkratzt.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)