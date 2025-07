In St. Ottilien feiern mehrere Mönche Professjubiläen

In großer Dankbarkeit feierte die Klostergemeinschaft St. Ottilien gemeinsam mit zahlreichen Gästen die Professjubiläen von Mitbrüdern, die vor 70, 65 oder 40 Jahren ihre Ordensversprechen abgelegt hatten. Erzabt Wolfgang Öxler zelebrierte den Gottesdienst.

In seiner Predigt griff Bruder Immanuel Lupardi ein Wort Jesu aus dem Evangelium auf: „Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ Er stellte damit einen Bezug zu den Lebenswegen der Jubilare her, die von Treue und Veränderung gleichermaßen geprägt sind. Die Profess, so betonte er, sei nicht das Ende, sondern der Anfang eines lebenslangen Weges im Vertrauen auf Gott. „Ihr habt euch von Christus führen lassen – durch lichte und dunkle Tage, durch Freude und Mühe“, sagte Bruder Immanuel. Zugleich ermutigte er dazu, den Glauben auch heute lebendig zu halten und die Kirche mutig zu erneuern, heißt es in einer Mitteilung. „Es braucht neue Ideen, neue Herzen und neue Wege – doch immer aus der einen Liebe zu Christus heraus.“

Auch der Leiter des Nähmaschinenmuseums kann ein Professjubiläum begehen

Folgende Brüder konnten ihr Professjubiläum feiern: Pater Bonifaz Dinkel, der vor 70 Jahren seine Profess ablegte und viele Jahre in Schule und Seelsorge in Tansania tätig war, sowie Pater Eugen Badtke (Seelsorger) und Bruder Aurelian Binswanger (Schneider, Nähmaschinen-Museum), die auf 65 Jahre Ordensleben zurückblicken.

Vor 40 Jahren schlossen sich Abtprimas Jeremias Schröder, Bruder Clemens Ziller, Pater Theophil Gaus und Pater Rochus Wiedemann der Gemeinschaft an. Ihre Berufung und ihre Aufgaben spiegeln die Vielfalt des klösterlichen Lebens wider: als Abtprimas der Benediktiner in Rom, als Bäcker, Lehrer, Organist und Seelsorger.

Für zwei Mitbrüder war der Weg in die Erzabtei zu weit

Nach dem Gottesdienst kamen die Mönche und zahlreiche Gäste im Exerzitien- und Gästehaus zusammen, um die Jubilare zu ehren und zu feiern. Wegen der weiten Anreise konnten Pater Bonifaz und Pater Eugen nicht persönlich teilnehmen. (AZ)