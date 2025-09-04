In Teilen der Von-den-Hoff-Straße stehen Bauarbeiten an

Die Stadtwerke Landsberg beginnen am Montag, 8. September, mit der Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen in der Von-den-Hoff-Straße. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kommunalunternehmens hervor. Das Projekt wird demnach in zwei Bauabschnitten durchgeführt, um die technische Infrastruktur in diesem Bereich zu modernisieren und die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Im Rahmen der Maßnahme werden neben den Strom- und Wasserleitungen auch Leitungen anderer Sparten berücksichtigt, wie die Grundlagen für die Glasfaserinfrastruktur. Der erste Bauabschnitt von September bis Mitte Oktober umfasst den Bereich ab der Kreuzung Breslauer Straße in Richtung Von-den-Hoff-Straße bis zum Von-den-Hoff-Platz und bis zur Einmündung Von-Eichendorff-Straße. Im zweiten Bauabschnitt von Mitte Oktober bis Anfang Dezember folgen die Arbeiten in der Von-den-Hoff-Straße ab dem Von-den-Hoff-Platz bis zum Hindenburgring.

Kurzzeitige Vollsperrungen sind möglich

Für die Bauarbeiten muss die Straße vollständig gesperrt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Anlieger können ihre Grundstücke in der Regel allerdings weiterhin erreichen. Kurzzeitige Vollsperrungen sind jedoch möglich. In diesen Fällen soll eine rechtzeitige Vorabinformation der betroffenen Grundstückseigentümer erfolgen. Fahrzeuge sollten während der Arbeitszeiten nach Möglichkeit außerhalb des Baufeldes abgestellt werden.

Alle Verkehrsteilnehmer werden dazu aufgerufen, die aufgestellten Verkehrszeichen und Absperrungen zu beachten und Rettungswege jederzeit freizuhalten. Die Stadtwerke Landsberg bitten die Anwohnerinnen und Anwohner in der Pressemeldung um Verständnis für die Beeinträchtigungen. (AZ)