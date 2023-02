Unfall bei Inning: Fahrer übersieht Gegenverkehr

Beim Abbiegen auf die A96 bei Inning übersieht ein Mann ein entgegenkommendes Auto und verursacht einen Unfall. Sein Beifahrer wird verletzt.

Ein Mann verursachte am Freitag einen Autounfall bei Inning am Ammersee. Nach Angaben der Polizei in Herrsching fuhr der 32-jährige Autofahrer am Freitagnachmittag mit einem Peugot auf der B471 und wollte auf die A96 in Richtung Lindau abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei das Auto des 32-Jährigen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde, dass am Fahrbandrand stand.

Beifahrer wird bei Unfall in der Nähe von Inning verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Beifahrer des Unfallverursachers mittelschwer verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des BMW sowie der Fahrer des Peugots blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Inning sowie Seefeld sperrte die Unfallstelle für den Verkehr während der Unfallaufnahme. Die Sperrung der B471 wurde nach einer Stunde wieder aufgehoben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.