Internationaler Lebensmittelladen in der Altstadt: Im „Rumi Markt“ soll jeder fündig werden

Sadaf und Abdullah Popalzai kommen nach der Machtergreifung der Taliban aus Afghanistan nach Deutschland. Nun eröffnen sie einen Lebensmittelmarkt.
Von Sophie Vondung
    Sadaf und Abdullah Popalzai haben in der Landsberger Altstadt den „Rumi Markt“ eröffnet. Foto: Thorsten Jordan

    Die Neugierde führt viele Menschen in den neu eröffneten Laden, in dem sich vormals das Geschäft „Photo Porst“ befand: ob Deutsche, ob Menschen aus Afghanistan, dem Iran oder Indien. Gerade Personen aus Asien und Afrika kämen, um Zutaten für Gerichte aus ihrer Heimat zu kaufen, erzählt Inhaber Abdullah Popalzai. Der „Rumi Markt“ an der Landsberger Hubert-von-Herkomer-Straße ist ein echter Familienbetrieb. Die Ehepartner Sadaf und Abdullah Popalzai aus Scheuring führen ihn gemeinsam. Vor vier Jahren ist die ganze Familie aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.

