Heimatliebe in Buchform: Geretshausens Vergangenheit erwacht in seinen Geschichten

Rainer Hollenweger widmet sich in seinem Ruhestand der Aufarbeitung lokaler Historie. Sein neuestes Buch taucht tief in die Vergangenheit Geretshausens ein.

Herr Hollenweger, Sie bezeichnen Ihre Neuerscheinung im Titel als Heimatbuch. Was macht Heimat für Sie aus?



Rainer Hollenweger: Heimat bedeutet für mich besonders die vokalreiche bayerische Sprache, die wir mittlerweile viel zu selten hören. Heimat ist einfach dort, wo man sich zu Hause fühlt. Und wenn man auf Reisen geht, weiß man erst recht, was Heimat bedeutet.

Was motiviert Sie, Zeit und Geld in die Veröffentlichung der Bücher zu stecken oder etwa ihr Pfarrhaus aufwendig renoviert zu haben?



Hollenweger: Ich möchte eine Lanze für die Traditionen brechen, die wir erhalten sollten. Man erfreut sich an historischen Häusern und lässt zu Hause dann Großvaters Haus abbrechen, um einen Neubau zu bauen. Ich will dem Gesichtsverlust unserer bayerischen Dörfer entgegenwirken. Es braucht mehr Respekt für gewachsene Traditionen und Wertschätzung für die Dinge, für die unsere Vorfahren ihr Herzblut gegeben haben. Dafür will ich Bewusstsein schaffen.

Verschneite Ortsansicht von Geretshausen: Rainer Hollenweger lebt im ehemaligen Pfarrhaus. Foto: Thorsten Jordan

Hat sich Ihre Sicht auf Geretshausen und die Region durch die jahrelangen Recherchen verändert?



Hollenweger: Mit dem Wissen steigen die Liebe und Wertschätzung für den Gegenstand. Ich habe schon begeisterte Rückmeldungen von Einheimischen erhalten, die überrascht waren, was es alles über Geretshausen zu erfahren gibt. Es war ein Gewinn für mich und ich hoffe, dass es auch für andere ein Gewinn ist.

Haben Sie eine Lieblingsanekdote?



Hollenweger: Eine der wahnsinnigsten Sachen war wohl die zweieinhalb Tonnen schwere Glocke, die mit Handkraft und mit Spindel und Flaschenzug den Geretshausener Kirchturm hinaufgezogen wurde. Unten stehen zehn Männer und schreien hinauf. Die Lehrerin hat 70 Strophen Liedtext gedichtet, und die Kinder sagen sie auf und haben ihre Kommunionsgwandl an. Das sind Geschichten, die einen begeistern können.

Das klingt tatsächlich aufregend. Hätten Sie gerne in der Vergangenheit gelebt?



Hollenweger: Die Kindersterblichkeit war früher furchtbar. Es gab Frauen, die zwölf Kinder gebären mussten, und dann sieht man in den Daten, dass eins ums andere gestorben ist. Ein Historiker schreibt, dass man ein Drittel der Landsberger früher getrost als Bettler bezeichnen konnte. Es gab ständig einen Kampf ums Überleben. Das ist uns vollkommen unbegreiflich und fremd. Ich hätte weder in der Römerzeit noch im Mittelalter gerne gelebt. Doch heutzutage, wo wir alles kriegen können, was wir uns wünschen, gehen wir mit dem Wohlstand verantwortungslos um. Daher auch der letzte Satz in meinem Buch: „Mehr denn je müssen wir uns entscheiden, ob wir zu den Zerstörern oder zu den Bewahrern gehören wollen“.

Welche Tipps haben Sie für das Schreiben einer Ortschronik, neben einem wissenschaftlichen Grundverständnis?



Hollenweger: Ich habe 30 Jahre lang, seit ich in Geretshausen lebe, an diesem Buch gearbeitet. Ich bin immer wach durch die Gegend gegangen und habe geschaut, wo es etwas Interessantes zu erfahren gibt, und in vielen Büchern nachgeschlagen. Das Zusammenschreiben ist dann eine eigene Aufgabe. Am Text gibt es auch viel zu feilen. Ist der Ausdruck richtig und der Text verständlich geschrieben? Führe ich den Leser vom Bekannten zum Unbekannten? Man muss Obacht geben, dass man sich nicht verrennt. Man darf die Dokumentationslage in den Archiven und Bibliotheken auch nicht unterschätzen und Wissenslücken nicht durch Fantasie ersetzen.

Rainer Hollenweger hat ein neues Buch über seine Heimat geschrieben. Foto: Thorsten Jordan

Zur Person: Rainer Hollenweger, 78, war vor seinem Ruhestand Apotheker und lebt in Geretshausen. Das Buch ist im Buchhandel und beim Autor für 22,90 Euro erhältlich.