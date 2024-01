Interview

vor 52 Min.

"Kommunale Wappen sind Symbole einer Identität"

Plus Jörg Mantzsch hat über 600 Wappen gestaltet, kürzlich für Pestenacker. Im Gespräch erklärt er, wieso sie noch immer von großer Bedeutung sind und welche Wappen im Landkreis Fehler aufweisen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Herr Mantzsch, Sie sind Kommunalheraldiker, wie oft müssen Sie Ihren Beruf erklären?



Jörg Mantzsch: Ich muss sehr oft erklären, was überhaupt die Heraldik ist. Die Heraldik ist eine historische Hilfswissenschaft, die die Wappenkunde, Wappenkunst sowie das Wappenrecht abdeckt. Die Heraldik dient zum Beispiel dazu ein Dokument, das nicht datiert aber versiegelt ist, zeitlich und sachlich zuzuordnen.

Für manche haben Wappen wohl etwas Verstaubtes oder Mittelalterliches …



Mantzsch: Wappen stammen aus dem Mittelalter und sind Symbole einer Identität. Bis zum Dreißigjährigen Krieg waren uniformierte Heere unüblich. Man musste also von Weitem unterscheiden können, ob man seinem Gegenüber den Morgenstern über den Kopf haut oder nicht. Ritter haben daher ihre Symbole auf dem Schild und Helm gezeigt. Mit der Zeit wandelte sich die Funktion vom Erkennungszeichen hin zum Symbol von Macht, Identität und Einfluss. In der Frühen Neuzeit sind dann Städte auf die Idee gekommen, ihre Souveränität mithilfe eines Wappens auszudrücken. Dabei haben sie sich oftmals auf ehemalige Herrschergeschlechter besonnen, die das Gebiet beeinflussten, oder auf Kirchenpatrone, geografische Besonderheiten oder Zusammenhänge zum Ortsnamen. Und so ist die kommunale Heraldik entstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

