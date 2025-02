Wie leitet man einen 5-Sterne-Dorfladen mit Goldauszeichnung?

Frau Geier, Ihnen wurde kürzlich als Geschäftsführerin des Hurlacher Dorfladens die Auszeichnung „Gold Dorfladen 2025“ überreicht. Was ist darunter zu verstehen?

SABINE GEIER: Es beginnt mit dem Projekt „5 Sterne Dorfladen“, welches vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden ins Leben gerufen wurde. Wir wurden in den Bewertungskriterien Wirtschaftlichkeit, Teamarbeit, Sortimentsvielfalt, Marketing und Netzwerkarbeit bewertet und konnten dabei alle 5 Sterne erreichen. Dadurch qualifizierten wir uns automatisch für den „Dorfladen des Jahres“.

Wie haben Sie die Verleihung bei der Grünen Woche im Januar in Berlin erlebt?

GEIER: Wir erfuhren zehn Tage vorher, dass wir zu den sechs ausgewählten Dorfläden gehören. In der Halle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft konnten wir unseren Preis entgegennehmen. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da wir alle sehr viel Herzblut und Energie in unseren Dorfladen stecken. Es war auch eine tolle Erfahrung, die anderen geehrten Dorfläden kennenzulernen und sich auszutauschen.

Was macht denn den Hurlacher Dorfladen so erfolgreich?

GEIER: Es gibt in unserem Dorfladen alles, was man zum täglichen Gebrauch benötigt. Vor allem unsere Frischetheken werden sehr gut angenommen. Wir wurden ja auch für unsere Sortimentsvielfalt ausgezeichnet. Außerdem sind wir ein tolles Team, das immer ein offenes Ohr für unsere Kunden hat, ohne die es natürlich nicht möglich wäre, den Dorfladen so erfolgreich zu führen. Und wir konnten trotz Mindestlohnerhöhung und starken Preiserhöhungen in den letzten Jahren immer Gewinne erzielen.

Sie sprechen die Personalkosten an. Gehören diese zu den größten Herausforderungen Ihrer Arbeit?

GEIER: Ja, die Lohnkosten sind eine große Herausforderung. Gleichzeitig verdienen wir im Vergleich zu anderen in der Branche wenig. Eine weitere Herausforderung sind die Preiserhöhungen in den letzten zwei Jahren.

Sie sind schon lange dabei. Wenn es nicht das Gehalt ist, was motiviert Sie dann?

GEIER: Es macht mir Spaß, hier zu arbeiten. Wir sind ein ganz tolles Team, das immer zusammenhält, für den anderen da ist und gemeinsam, auch oft ehrenamtlich, schaut, dass es unserem Dorfladen gutgeht. Es ist auch schön, so viele Kunden persönlich zu kennen. Ich habe einige Jahre in anderen Einzelhandelsgeschäften gearbeitet und weiß, wie es ist, bis abends um acht – auch samstags – arbeiten zu müssen. Wir haben sehr arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten.

Icon Vergrößern Der Dorfladen Hurlach besteht seit 18 Jahren auf genossenschaftlicher Basis. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Der Dorfladen Hurlach besteht seit 18 Jahren auf genossenschaftlicher Basis. Foto: Christian Rudnik

Herr Glatz, Sie sind Bürgermeister in Hurlach und Aufsichtsratsvorsitzender des Dorfladens. Wie wichtig ist Ihnen der Dorfladen?

ANDREAS GLATZ: Er ist eine sehr wichtige Nahversorgung für die Gemeinde Hurlach. Wir sind nicht nur der Dorfladen, wo die Mutter vor dem Kindergarten noch eine Butterbreze für das Kind kaufen kann. Bei uns kann man sämtliche Grundnahrungsmittel besorgen. Und nicht nur das: Der Dorfladen ist auch ein wichtiger Kommunikationspunkt. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass der Laden erhalten bleibt. Dafür werden wir als Gemeinde und Anteilhaber sorgen.

Wie kam das Konzept Dorfladen in Hurlach zustande?

GEIER: Uns gibt es jetzt seit 18 Jahren, wir sind seit Januar 2025 volljährig. Helmut Weihrather und der ehemalige Bürgermeister Wilhelm Böhm haben sich dafür eingesetzt, dass es wieder eine Einkaufsmöglichkeit gibt. Der Laden wurde als Genossenschaft gegründet. Die Hurlacher Bürger konnten Anteile kaufen für 150 Euro pro Anteil, damit es Grundkapital für die Gründung gab. Wir haben aktuell circa 160 Mitglieder und 250 Anteile. Es ist uns auch ein Anliegen, die jungen Hurlacher und Neubürger mit ins Boot zu holen, damit Mitglieder nachkommen.

Jetzt ist er volljährig, wie sehen Sie die Chancen, dass der Dorfladen auch noch seinen 30. Geburtstag feiern wird?

GLATZ: Die Chancen stehen gut, aber es ist ein Kampf mit den Zahlen. In 2024 haben wir 614.000 Euro Verkaufserlöse erzielt. Doch leider werden wir 2024 nur mit einem kleinen Gewinn abschließen.

GEIER: Die letzten Jahre waren wir sehr erfolgreich. Der aktuelle Stand ist der Preispolitik und der Lohnerhöhung geschuldet. Ich glaube schon, dass es uns in zwölf Jahren noch geben wird, aber wir müssen weiterhin mit Herzblut und Einfallsreichtum daran arbeiten.

Mit welchen Strategien?

GEIER: Wir organisieren seit drei Jahren ein Herbstfest und sind auf der Hurlacher Winterweihnacht mit einem Marktstand, mit vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden vom ganzen Team präsent. Unsere Genossenschaftsmitglieder bekommen viermal im Jahr einen Zehn-Prozent-Gutschein. Auch über Instagram möchten wir unsere jüngeren Kunden erreichen und Neuheiten vorstellen.

Wäre eine integrierte Poststelle noch eine weitere Idee für die Zukunft?

GEIER: Wir haben das tatsächlich überlegt, aber uns dagegen entschieden. Wir könnten das nicht zusätzlich leisten. Und es würde auch nicht im Verhältnis stehen, jemanden einzustellen, weil die Vergütung der Post hierfür zu gering wäre.

Icon Vergrößern Sabine Geier ist Geschäftsführerin des Hurlacher Dorfladens. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Sabine Geier ist Geschäftsführerin des Hurlacher Dorfladens. Foto: Christian Rudnik