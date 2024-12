Am 23. November 2024 fand in der vollbesetzten Turnhalle das mit Spannung erwartete Jahreskonzert der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl statt. Aufgrund des großen Andrangs musste die Halle sogar nachbestuhlt werden.

Die Veranstaltung wurde von Maria Berger eröffnet, die herzlich die Anwesenden begrüßte, darunter viele benachbarte Musikkapellen und Ehrengäste. Die Jungmusiker der Musikkapelle hatten die Ehre, das Konzert mit zwei Stücken sowie einer Zugabe unter der Leitung von Nicole Arnold zu eröffnen. Ihr Auftritt setzte einen schwungvollen Auftakt mit den Stücken „Final Countdown“, „I Will Follow Him“ und „Mama Mia“. Im Anschluss führten Laura Wagner und Benedikt Zimmermann mit Witz und Charm durch das abwechslungsreiche Programm, das eine Auswahl berühmter Stücke aus Film und Musical beinhaltete. Unter der Leitung von Monika Fleschhut präsentierten die Musiker ein beeindruckendes Repertoire, das unter anderem Titel wie „Voice of the Vikings“, „Unchained Melody“, „La Traviata Highlights“, „Tarzan“, „The Greatest Showman“, und „Elisabeth“ umfasste. Zwischen den musikalischen Darbietungen wurden auch die neuen Mitglieder Simone Gruber und Katharina Sedlmeir der Kapelle vorgestellt. Mit dem emotionalen Stück „Time to Say Goodbye“ verabschiedete sich die Musikkapelle schließlich von ihrem Publikum und rundete damit einen gelungenen Abend ab.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden David Arnold und Johannes Zimmermann ausgezeichnet, während Anna Zimmermann für 15 Jahre geehrt wurde. Besonders hervorzuheben sind Josef Arnold und Bernhard Grabmeier, die für ihre 50-jährige Treue zur Kapelle gewürdigt wurden. Zudem bestanden zwei Jungmusiker, Emma Arnold und Emanuel Hieber, sehr erfolgreich die D1-Prüfung und auch sie erhielten dafür eine Urkunde sowie eine Anstecknadel. Die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl und die Jungmusiker bedankten sich bei den Gästen mit einem gemeinsamen Abschiedsstück.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.