Nach einem technischen Defekt brennt in Issing ein Auto

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch gegen 21 Uhr in Issing ein Pkw in Brand geraten. Nachdem der Wagen der Fahrerin ein technisches Problem angezeigt hatte, stellte die Frau den Pkw an der Einmündung Hirschberg in die Staatsstraße Landsberg-Weilheim am Fahrbahnrand ab. Kurze Zeit später fing das Auto Feuer und geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Pkw entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

Issing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis