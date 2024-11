Unfall an der Issinger Umgehungsstraße: Polizei sucht Zeugen

Die Dießener Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Umgehungsstraße von Issing einen Unfall verursacht haben soll. Laut Mitteilung der Polizei befuhr ein 19-jähriger Weilheimer mit seinem BMW die Staatsstraße Landsberg-Weilheim in südlicher Richtung. Am Abzweig Vilgertshofen kam dem 19-Jährigen nach dessen Angaben ein dunkler Pkw entgegen, der nach links in Richtung Vilgertshofen abbog und ihn zu einer Vollbremsung zwang, infolgedessen er von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Weilheimer kam mit seinem Pkw im Straßengraben zum Stehen, der Fahrer des entgegenkommenden Pkw soll sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt haben. Am Auto des Weilheimers und am Verkehrszeichen entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

