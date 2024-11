Ist in zwei Finninger Anliegerstraßen Tempo 30 nötig?

Tempo 30 im Raiffeisenweg und in der Straße Dorfänger soll in Finning nach dem Willen vieler Anwohner die „unangemessene und rücksichtslose Fahrweise einiger Autofahrer“ beenden. Die Raser dürften freilich ebenso wie sie zu den Anliegern gehören, denn der Raiffeisenweg ist eine reine Anwohnerstraße. In einem Antrag hatten Anwohner formuliert, dass Fußgänger, die den Raiffeisenweg queren müssen, stark gefährdet seien, darunter befänden sich auch viele Kinder. Zudem könne „man nur schwer aus den Garagen und Parkplätzen fahren, ohne einen Unfall zu riskieren, da viel zu schnell gefahren wird.“ Beklagt wird zudem ein extremes Beschleunigen und Abbremsen von Autofahrern.

Bereits zwei Mal hat der Gemeinderat über den Antrag auf eine Tempo-30-Zone beraten, jedoch ohne das von den Antragstellern gewünschte Ergebnis. Man wolle die Sache noch weiter beobachten, hieß es in der kürzlich stattgefundenen Sitzung. Bei dieser waren auch einige Anwohner anwesend, das Unverständnis ob dieser Entscheidung war ihnen anzumerken. Dabei hatten sich einige Gemeinderäte und auch Bürgermeister Siegfried Weißenbach dafür ausgesprochen.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 24 Stundenkilometer

Ausschlaggebend waren jedoch Geschwindigkeitsmessungen, die die Gemeinde mehrfach durchführte, teils über eine Woche, teils über einen Zeitraum von zwei Wochen. Bei diesen wurden 50 bis 100 Fahrzeuge täglich gezählt. Viele fuhren zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde, nur wenige 50 und keines schneller. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 24 Kilometern pro Stunde. Tenor im Gemeinderat war, dass die meisten bereits eine angemessene Geschwindigkeit führen und es keine Ausreißer gäbe.

Von der Polizeiinspektion Dießen gäbe es keine Einwände gegen eine Tempo-30-Zone. Zwar herrschte im Gemeinderat Konsens darüber, dass 30 Stundenkilometer eine für die beiden Straßen angemessene Geschwindigkeit sei – und nicht 50. Dass der Antrag dennoch keine Mehrheit fand, lag daran, dass viele befürchteten, dass ähnliche Anträge dann auch von Anliegern anderer Straßen kommen könnten.