Mann fasst auf dem Ritterturnier-Gelände Frauen an die Brust

Auf dem Gelände des Kaltenberger Ritterturniers sind am Samstag mehrere Frauen sexuell belästigt worden. Wie die Landsberger Polizei berichtet, konnte ein 28-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz als Beschuldigter identifiziert werden. Er hatte zuvor mindestens zwei Frauen an die Brust gefasst. Während eine der Geschädigten Anzeige erstattete, entfernte sich eine weitere Frau, die ebenfalls von dem Mann angegangen wurde. Da dieser als Zeugin eine wichtige Rolle im Strafverfahren gegen den Beschuldigten zukommt, wird sie gebeten, sich unter der Rufnummer 08191/932110 an die Polizeiinspektion Landsberg zu wenden. Selbiges gilt für eventuelle weitere Geschädigte oder sonstige Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können. (AZ)

