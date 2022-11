Das Puls Open Air kommt nach Kaltenberg zurück

Weil Sicherheitskräfte fehlen, wird das Puls Open Air 2022 in Kaltenberg abgebrochen. Jetzt gibt es einen neuen Veranstalter und Infos für alle Ticketinhaber.

Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH übernimmt erstmalig die Veranstalterrolle beim Puls Open Air des Bayerischen Rundfunks. Dabei lädt der Bayerische Rundfunk die Besucherinnen und Besucher des vorzeitig abgebrochenen Festivals von 2022 ein, beim Open Air vom 8. bis 10. Juni 2023 auf Schloss Kaltenberg gratis dabei zu sein.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir künftig das Team von Schloss Kaltenberg als kompetenten und sympathischen Partner für das Puls Open Air an unserer Seite haben. Die Enttäuschung der Besucherinnen und Besucher über den Abbruch im letzten Jahr können wir sehr gut nachvollziehen und wir sind dankbar für ihre Geduld und ihr Verständnis”, sagt Nadine Ulrich, Redaktionsleiterin Puls beim BR.

2022 musste das Puls Open Air in Kaltenberg wegen des Ausfalls einer Security Firma abgebrochen werden. Foto: Thorsten Jordan

Puls lädt alle Besucherinnen und Besucher des Open Air 2022 dazu ein, beim Festival 2023 dabei zu sein. Welche Möglichkeiten es für Interessierte gibt, die kein Ticket von 2022 haben, aber trotzdem gerne 2023 dabei sein wollen, werde zum gegebenen Zeitpunkt auf pulsopenair.de bekannt gegeben. Das Puls Open Air 2023 ist keine Ersatzveranstaltung für das abgebrochene Festival 2022, heißt es in einer Pressemeldung des BR. Für die Rückerstattung der Tickets für das Puls Open Air 2022 sei der Veranstalter des Puls Open Air 2022, die Amont Gastro GmbH, verantwortlich.

Eingespieltes Team in den Bereichen Sicherheit, Logistik und Gastronomie

"Wir danken dem Bayerischen Rundfunk für das in uns gesetzte Vertrauen“, sagt Markus Wiegand, Sprecher der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH. „Wir sind sicher, dass wir mit unserer Erfahrung und in enger Zusammenarbeit mit dem BR dem Puls Open Air die richtigen Impulse für die Zukunft geben werden.“ Dank der über vier Jahrzehnte gewachsenen Erfahrung mit Großveranstaltungen, verfüge man über eigene Qualitätsstandards und Kreativteams aber auch ein eingespieltes Team in den Bereichen Sicherheit, Technik, Logistik und Gastronomie. In der Vergangenheit sorgte ein externer Veranstalter für die Durchführung des Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg. Die Absage der diesjährigen Veranstaltung aufgrund von Nichterscheinen vereinbarter Sicherheitskräfte habe den Anstoß für die künftige Zusammenarbeit mit dem BR gegeben.

„Niemand kennt das Gelände und seine unglaublichen Möglichkeiten besser als wir. Die Veranstalterrolle für das Puls Open Air ist daher ein logischer Schritt für uns“, so Wiegand. Gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk werde man in den kommenden Monaten daran arbeiten, das Vertrauen des Publikums zurückzugewinnen und das Puls Open Air zu einem herausragenden Musikentdecker-Festival mit höchster Aufenthaltsqualität auf dem Veranstaltungsgelände machen. Zu den Zielen für das Puls Open Air 2023 gehört neben einem außerordentlichen Lineup und einem überarbeiteten Dekokonzept, das dem Festival ein unverkennbares Flair geben wird, auch eine klare Fokussierung auf Nachhaltigkeit.

