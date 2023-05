Der Nachfolger des Schwarzen Ritters beim Kaltenberger Ritterturnier steht fest

Mitte Juli beginnt das Kaltenberger Ritterturnier 2023. Zwei wichtige Rollen werden heuer neu besetzt. Jetzt steht fest, wer sie übernimmt.

Am Freitag, 14. Juli, wird das 42. Kaltenberger Ritterturnier mit der Gauklernacht eröffnet. Neben der Mittelalter-Welt voller Gaukler, Spielleute, Handwerker, Marketender und Ritter rückt in diesem Jahr die vollständig neu inszenierte Liveshow in den Fokus. Mit Ludovic Gortva und Marco Luraschi treten dabei zwei neue Akteure ins Rampenlicht, die in der Arena auf Schloss Kaltenberg für neue Akzente sorgen sollen.

35 Bilder Kaltenberger Ritterturnier: Die Gauklernacht 2022 in Bildern Foto: Oliver Wolff

Ludovic Gortva steht vor seinem ersten Turnier als Schwarzer Ritter: „Ich bin sehr stolz, dass ich die Fackel des Schwarzen Ritters übernehmen und in die Zukunft tragen darf. Es ist eine Ehre, dass mir diese ikonische Rolle übertragen wurde.“ Der Schwarze Ritter ist eine Legende in Kaltenberg, teilt Markus Wiegand, der Pressesprecher des Ritterturniers mit. Der Schwarze Ritter sei der Böse, der die Herrschaft über das Volk von Kaltenberg an sich reißen will. Er ist es aber auch, der in der Arena mit seinem provozierenden Spiel mit dem Publikum eine besondere Energie entstehen lässt. Seit 1983 gibt es die Rolle des Schwarzen Ritters, damals noch verkörpert vom französischen Stuntman Jackie Vernon. Später prägte Frédéric Laforêt die Figur über Jahrzehnte. Im vergangenen Jahr verkündete er seinen Abschied aus Altergründen.

Als "Guter" traf Ludovic Gortva (rechts) in der Arena auf Schloss Kaltenberg häufig auf den Schwarzen Ritter Frédéric Lafôret. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)





Nun also wird Ludovic Gortva dem Schwarzen Ritter seinen Stempel aufdrücken und um die besondere Energie zwischen ihm um dem Publikum kämpfen. Gortva, den in Kaltenberg alle nur Ludo nennen, ist laut Wiegand seit 2007 beim Ritterturnier dabei. Insgesamt zehn Turniere hat er hier bisher geritten. Bisher war Ludo meist als strahlender Held zu sehen, der den Schwarzen Ritter bei der Tjost mit Lanze im wahrsten Sinne des Wortes „in seine Schranken“ verweist.

Marco Luraschi übernimmt eine neue Rolle beim Kaltenberger Ritterturnier 2023

Gortvas Gegenpart in der Arena ist in diesem Jahr Marco Luraschi. Der 21-Jährige ist der Sohn von Mario Luraschi, dem Gründer und Leiter der französischen Stuntgruppe Cavalcade. Mit ihren aufsehenerregenden Pferdestunts und der spektakulären Voltige trägt die Cavalcade seit Jahren dazu bei, dass die mehr als zweistündigen Liveshows in Kaltenberg zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, so Wiegand. 2013, mit gerade mal elf Jahren, trat Marco in einer Kinderrolle erstmals in der Arena auf Schloss Kaltenberg auf. „Das war meine erste Show überhaupt. Zum ersten Mal selbst Teil dieser außergewöhnlichen Atmosphäre sein zu dürfen … diesen Moment werde ich nie vergessen.“

In einer Szene beim Kaltenberger Ritterturnier 2017 trafen Marco Luraschi (links) und Ludovic Gortva aufeinander. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Die neue Konstellation in den Hauptrollen ermöglichen laut Pressesprecher Wiegand nach dem Abschied von Frédéric Laforêt eine vollkommen neue Charakterzeichnung. „Wir werden in diesem Jahr mit Ludo erstmals einen Schwarzen Ritter sehen, der auch eine humorvolle Seite von sich zeigt“, verspricht die Regie. Ihm gegenüber stehe ein junger athletischer Schauspieler, der mit Leidenschaft in der Arena dabei sei und dessen künstlerische Entwicklung gerade rasant fortschreite.

Das Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg findet an drei Wochenenden im Juli statt

An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich Schloss Kaltenberg immer freitags bis sonntags in eine mittelalterliche Turnierstadt mit dutzenden Markt- und Handwerksständen, zahlreichen Tavernen und Schänken sowie mittelalterlichen Lagern. Auf dem weitläufigen Schloss- und Wald-Gelände mit seinem fünf Live-Bühnen unterhalten Gaukler, Musikanten sowie mittelalterliche Lagergruppen das Publikum den ganzen Tag lang und laden zum Entdecken, Staunen, Tanzen und Mitmachen ein. Höhepunkt des Turniertages ist die Liveshow in der Arena zu Kaltenberg. Mehr Informationen zum Turnier und den genauen Terminen finden Sie hier. (AZ)