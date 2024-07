Fazit Kaltenberger Ritterturnier 2024: „Es war einfach schön“

Und dann ist sie auch wieder vorbei, die Kaltenberger Ritterturnierszeit. Rund 90.000 Besucherinnen und Besucher kamen an den vergangenen drei Wochenenden zum Schloss und in die Arena, um sich von dem Mittelalterfestival verzaubern zu lassen. Die Veranstalter sind zufrieden. An den Erfolg vom letzten Jahr habe man anknüpfen können, sagt Pressesprecher Markus Wiegand: „Es war einfach schön.“

Zeitweise hatte es beim Kartenverkauf an den Freitagen zuerst so ausgesehen, als würden doch einige Plätze frei bleiben, doch auch das sei schließlich nicht der Fall gewesen. Auffällig sei in diesem Jahr gewesen, dass insbesondere bei den Abendturnieren vermehrt junge Erwachsene im Publikum dabei waren. „Wir haben keine Altersverteilung erhoben, aber das war das, was ich beobachtet habe“, so der Pressesprecher. In der Vergangenheit sprach etwa Heinrich von Bayern noch von einer Coolness-Lücke, weil die Ritterspiele doch eher von Kindern und Familien besucht wurden.

Neu war unter anderem die belarussische Band Irdorath und die Totentanz-Inszenierung in der Arena. Beides sei gut angenommen worden. Kaltenberg-Klassiker wie Corvus Corax und die Feuershow der Gruppe Hypnotica seien aber weiterhin Besucher-Lieblinge. Letztere ist an den Abenden immer der abschließende Act in der Arena.

Insgesamt sei die Stimmung bei der Veranstaltung so gut gewesen, wie es nur ginge: „Wenn dann 9800 Leute in der Arena sitzen, die Energie mitbringen und mitgehen – das ist natürlich toll.“ Viel Zuspruch habe das neue Heldenteam bekommen, das sich in der Geschichte formt. „Es war fast niemand für den schwarzen Ritter“, sagt Wiegand mit einem Lachen. Gefreut habe er sich persönlich über die Rückmeldung von Besuchern, ob direkt oder etwa in den sozialen Medien. „Einer hat zum Beispiel geschrieben, dass er die Hilfsbereitschaft auf dem Kaltenberger Ritterturnier hervorragend fand, so Feedback ist natürlich super.“ Gewaltsame Ausfälle oder Ähnliches habe es nicht gegeben. „Es war total friedlich. Die Security musste eigentlich nicht eingreifen oder schlichten.“

Viele der Schausteller schon abgereist

In der Nacht von Sonntag auf Montag sei die französische Showgruppe Calvacade von Mario Luraschi noch nach Paris oder etwa zum Europapark, wo ebenfalls einige der Showleute arbeiten, abgereist. Die Lagergruppen und Läden würden bis zum nächsten Wochenende alles abbauen, was nicht selbst zur Kulisse von Schloss Kaltenberg gehört. Bis zum Weihnachtsmarkt, Ende des Jahres, ist das Gelände wieder normal für die Öffentlichkeit geöffnet, so wie der Biergarten an der Ritterschwemme.