Kaltenberg

18:57 Uhr

Gauklernacht: Beim großen Festumzug machen alle mit

Flagge zeigen vor dem Ritterturnier beim Festumzug am Samstag: Für elegante Motive sorgen die Fahnenschwingerinnen und Fahnenschwinger.

Plus Mit einem großen Festumzug übers Gelände des Kaltenberger Ritterturniers beginnt der Abend. Bekannte und neue Gesichter sind bei der Gauklernacht dabei.

Von Oliver Wolff

Fast pünktlich um 20 Uhr beginnt in der Gauklernacht der große Umzug. Schon eine halbe Stunde zuvor sucht sich ein Großteil der 13.000 Besucherinnen und Besucher einen Platz mit möglichst guter Sicht aufs Geschehen. Und dann ist es so weit: In einer lang gezogenen S-Kurve bewegen sich die rund 800 Spielleute, Narren sowie Kunstschaffenden durch die engen Gassen und begeistern das Publikum. Dieses wird immer wieder zum lautstarken „Jubeeeel“ aufgefordert.

