Kaltenberger Ritterturnier findet nach zwei Jahren Pause wieder statt

Gute Nachrichten für alle Mittelalter-Fans: Das weltgrößte Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg findet nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt.

Nach zweijähriger Corona-Pause wird das Kaltenberger Ritterturnier im Juli wieder stattfinden. Das nach eigenen Angaben größte Mittelalterfest der Welt mit Turnieren, Gaukler- und Marktständen soll ab dem 15. Juli an drei Wochenenden stattfinden. "Die Lanzen werden wieder krachen", sagte Pressesprecher Markus Wiegand am Montag.

Der Startschuss soll mit der Gauklernacht fallen. Immer freitags finden Nachtturniere statt, an den Samstagaben Abendturniere und an den Sonntagen Tagesturniere. Am 5. August - so der Plan - wird in der Arena dann Carl Orffs Carmina Burana mit Pferde-Choreografien aufgeführt.

„So gut, wie in diesem Jahr waren wir noch nie vorbereitet“, sagt Pressesprecher Markus Wiegand. Nun kann die 41. Ausgabe des Turniers wie gewohnt stattfinden. „Es war und ist für uns wichtig, dass wir das Kaltenberger Ritterturnier ohne Einschränkungen für unser Publikum veranstalten können. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch, dem wir nur so gerecht werden können“, so Wiegand. „Es war für alle Beteiligten, die Künstler, das Kreativteam und unser Publikum ein langer Weg. Umso größer ist jetzt die Erleichterung. Ich bin sicher, dass wir außergewöhnlich stimmungsvolle Tage auf Schloss Kaltenberg erleben werden. Ganz Kaltenberg wird jubeln, tanzen und lachen.“

Eine zweistündige Show in der Kaltenberger Arena

Höhepunkt des Mittelalterfests wird auch in diesem Jahr die zweistündige Live-Show in der Arena sein. Geboten werden laut Pressemitteilung rasante Turnierkämpfe untermalt von Spezial- und Lichteffekten, epischer Musik und einer Geschichte, die mitfiebern und mitleiden lässt. Und natürlich darf und wird der legendäre Schwarze Ritter hier nicht fehlen.

Neben dem Kaltenberger Ritterturnier können auf Schloss Kaltenberg auch zahlreiche andere Kultur- und Freizeitveranstaltungen endlich wieder so stattfinden wie gewohnt. Ein besonderes Highlight dabei wird dabei sicher die Carmina Burana Cavallo am 5. August 2022 sein. Die Aufführung des beliebtesten Klassikstücks der Welt wird nicht nur von einem Live-Orchester und einem Live-Chor begleitet, sondern auch von aufwändig inszenierten, faszinierenden Pferdechoreografien in der Arena.

Am 6. August soll das Deutschland Military Tattoo wieder auf Schloss Kaltenberg stattfinden.