Auto geparkt, Spiegel weg: Polizei sucht nach dem Verursacher

Eine 29-jährige Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße in Kaufering in Richtung Osten am rechten Straßenrand. Als sie ihren schwarzen Skoda am nächsten Morgen wieder holen wollte, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Es entstanden Kosten in Höhe von rund 100 Euro. Der Verursacher hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Bei der Polizeiinspektion Landsberg werden Hinweise unter Telefonnummer 08191 9320 entgegen genommen. (AZ)

