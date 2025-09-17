Icon Menü
Kaufering: Autofahrer stößt mit E-Scooter-Fahrer zusammen

Kaufering

Autofahrer stößt mit E-Scooter-Fahrer zusammen

Bei einem Unfall in Kaufering wird ein 38-jähriger Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs ist, leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.
    Ein Autofahrer erfasst in Kaufering einen E-Scooter-Fahrer.
    Ein Autofahrer erfasst in Kaufering einen E-Scooter-Fahrer. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Ein 45-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Iglinger Straße in Kaufering ortseinwärts unterwegs und erfasste dabei laut Polizei einen E-Scooter-Fahrer, der die Straße über den Zebrastreifen auf Höhe der Dr.-Gerbl-Straße querte. Der 38-jährige E-Scooter-Fahrer wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2100 Euro. (AZ)

