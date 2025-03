Autofahrer übersieht querende Radfahrerin

Am Montagmorgen befuhr eine 16-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Landsberg die Iglinger Straße in Kaufering. Auf Höhe der Hausnummer 5 wollte sie die Straße an einem Fußgängerüberweg queren, stieg hierbei jedoch nicht vom Fahrrad ab, wie die Polizei meldet. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 19-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Landsberg, mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße kommend auf die Iglinger Straße ein und übersah die plötzlich querende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin laut Polizeibericht leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. (AZ)

