Autofahrerin gerät ins Schleudern und fährt gegen Baum

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw die Ortsverbindungsstraße von Kaufering in Richtung Scheuring. In einem Kurvenbereich kam die 23-Jährige mit ihrem Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und infolgedessen von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 3500 Euro. (AZ)

