Autofahrerin wird bei Unfall in Kaufering leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in Kaufering gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 37-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw gegen 11.10 Uhr einen Kreisverkehr im Bereich der Kreisstraße LL22. Ein 68-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis, wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto in den Kreisverkehr einfahren und übersah den Wagen der 37-Jährigen.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 18.000 Euro. Die 37-Jährige wurde zudem leicht verletzt, teilt die Polizei mit. (AZ)