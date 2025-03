Beim Überholen anderes Auto übersehen: Unfall bei Kaufering

Von einem glimpflichen Ausgang spricht die Landsberger Polizei bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Kaufering und Epfenhausen ereignet hat. Ein 29-jähriger Mann aus Weil fuhr dabei mit seinem Auto von Kaufering in Richtung Epfenhausen. Er setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors an und übersah dabei einen weiteren überholenden Pkw, der sich bereits neben ihm befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. (AZ)

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Epfenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis