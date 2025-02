Betrunkener Fahrer ohne Führerschein verursacht Unfall und flüchtet

Da kommen einiges zusammen für einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Augsburg, der am frühen Mittwochmorgen betrunken und ohne Führerschein zwischen Igling und Kaufering unterwegs war. Er verursachte einen Unfall und machte sich danach aus dem Staub.

Wie die Polizei meldet, fiel der Fahrer gegen 5 Uhr Zeugen bereits in der Kauferinger Straße in Igling durch unsichere Fahrweise und deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Vor dem Ortseingang von Kaufering kam der Wagen von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und kam in einem abschüssigen Grünstreifen zum Stehen. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ließ jedoch das Fahrzeug mit persönlichen Gegenständen zurück.

Eine größer angelegte Suchaktion mit Drohnen und Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Allerdings wurde der 35-Jährige auf einer anderen Polizeidienststelle vorstellig. Der Fahrer muss sich aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Auf der Polizeidienststelle konnte bei dem Mann noch ein Atemalkoholwert von knapp über 0,5 Promille festgestellt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)