Bilderrätsel: Gewinnerin will mit dem Preisgeld ihrer Familie und sich selbst etwas Gutes tun

Else Ross aus Kaufering nimmt seit Jahren am Rätsel des Landsberger Tagblatts teil. Als Erinnerungsstütze dient ihr hierfür ein Familienmitglied: „Meine Enkelin ist 19 Jahre alt. Als sie noch in die Grundschule ging, haben wir schon zusammen das Rätsel gelöst“, erklärt die Rentnerin. Etliche Jahre später konnte sie ihre Großmutter beglückwünschen, denn Else Ross lag nicht nur mit dem Lösungswort „Bücherwurm“ richtig, sondern wurde auch als Gewinnerin der Samstagsausgabe gezogen. „Heute habe ich Glück gehabt und das ist super“, sagt die Kauferinger beschwingt, die nun 1000 Euro reicher ist.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bilderrätsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis