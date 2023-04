Kaufering

Brückenwirt in Kaufering belebt den Gourmetmenüabend neu

Plus Beim Brückenwirt in Kaufering ist im April die Spitzengastronomie zu Gast. Geschäftsführer Christian Fischer verspricht noch abwechslungsreichere Abende.

Der Brückenwirt in Kaufering knüpft an die beliebte Tradition des Gourmet-Menüabends nach dreijähriger Pause wieder an. Was vor rund zehn Jahren begann, wird nun mit neuem Konzept am 25. und 26. April fortgesetzt.

Kochten früher die von Küchenchef Christian Fischer speziell ausgesuchten Köche gemeinsam, ist diesmal jeder Koch und jede Köchin für einen Gang verantwortlich. "So wird der Gourmetabend für unsere Gäste noch spannender und abwechslungsreicher", sagt Fischer und freut sich schon, seine zahlreichen Stammgäste, aber auch neue Liebhaber gehobener Küche und exzellenter Weine begrüßen zu dürfen. Dabei erwartet die Gäste auch ein neues, modernes Ambiente, denn der Gasthof mit Hotel hat im vergangenen Jahr umgebaut. Erheblich davon profitiert hat das Herzstück, die Küche, die inzwischen doppelt so groß ist wie bisher und den sechs Köchinnen und Köchen, die für das Event sogar bis aus Österreich anreisen, mehr Platz zur Entfaltung bietet. Mit dabei wird auch der Ausbilder von Christian Fischer im Hotel Sacher in Salzburg sein – Manfred Stüfler. Und damit schließt sich ein Kreis, denn "zum Abschluss meiner Ausbildung zum Koch im Hotel Sacher hat mir Manfred ein gemeinsames Kochevent für unsere Gäste im Brückenwirt geschenkt", berichtet Fischer. So wurde der "Sacherabend" gegründet. Das neue Format nennt der Brückenwirt nun Fischer & Friends, denn alle Köche sind Freunde oder frühere Kolleginnen.

