Das Landsberger Tagblatt trifft seine Leser: Gespräche über Heimat und Hürden

Im August ist die Redaktion des Landsberger im Landkreis unterwegs, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Nach Landsberg und Dießen ist Kaufering die letzte Station unserer Ratschbank. Hier zeigt sich: Nicht immer ist alles rosig, doch die Heimatzeitung ist in Kaufering tief verwurzelt.

Der Kauferinger Markt ist ein beliebter Ort zum Ratschen

Am Freitagvormittag ist auf dem Fuggerplatz viel los. Es ist Markttag, die Sonne scheint nach ein paar regnerischen Tagen wie bestellt und die Kauferinger tragen ihre Einkaufskörbe von Stand zu Stand. Der Markt hat erst im Juni sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. Auch da war die Redaktion vor Ort und Anbieter und Kunden betonten, wie wichtig die zwanglosen Gespräche für beide Seiten sind. Den Markt als Kommunikationsort will sich auch unsere Redaktion zunutze machen. Also wird, wie ankündigt, eine Bank am Fuggerplatz zur LT-Ratschbank samt Banner umfunktioniert. Lange dauerte es nicht, bis sich die erste Person gezielt nähert und vom Rad absteigt. Die Frau ist langjährige Abonnentin. Die Idee, mit den Menschen direkt und zwanglos in Kontakt zu treten, lobt sie. Kritik gibt es jedoch auch: Zu viele Flüchtigkeitsfehler seien in letzter Zeit in den Berichten, sagt die E-Paper-Leserin. Das müsse sich wieder ändern. An sich hält sie das Medium Zeitung auch in der heutigen Zeit noch für relevant, auch wenn nicht jeder ihrer Meinung ist. „Mein Schwiegersohn sagt: Zeitung lesen nur die Alten.“ Sie habe auch nach 30 Jahren noch ein Abo, um sich über Nachrichten und Geschichten oder Region zu informieren und nicht nur Themen vorgeschlagen zu bekommen, die „die KI oder ein Algorithmus“ im Internet für sie für wichtig bereithält.

Ehemalige Zeitungsausträgerin erzählt: „Ich bin bei Regen, Schnee und Gewitter unterwegs gewesen“

Ebenfalls auf Rädern, diesmal motorisiert, fährt Eva Rathenow vor. Die Rentnerin hat auch einen starken Bezug zum Landsberger Tagblatt. „Ich war 27 Jahre lang Zeitungsausträgerin in Kaufering und Urlaubsvertretung in Landsberg.“ Sozusagen als Profi moniert sie, dass die Zeitungen generell sorgsamer ausgetragen werden und pünktlicher da sein könnte. Aus ihrer aktiven Zeit weiß sie aber auch, dass diese Arbeit ein Knochenjob sein kann, etwa wenn das Wetter nicht mitspielt. „Ich bin bei Regen, Schnee und Gewitter unterwegs gewesen. Sicher konnte ich die Zeitung dann nicht immer – das war ein großes Gebiet – um Sechse zustellen.“ Zudem habe sie drei Kinder großgezogen und ihr Mann sei oft auf Dienstreisen im Ausland gewesen. Doch auch die künstlichen Kniengelenke hätten sie nicht aufgehalten. Mit 65 Jahren war dann Schluss mit dem Austragen, sagt die mittlerweile 76-Jährige, die dank E-Rollator noch immer mobil ist. Mit ihrem Fahrzeug sei sie erst kürzlich problemlos nach Untermühlhausen gefahren. Die Rinnen am Landsberger Hauptplatz machten ihr da eher zu schaffen. Gar nicht gehen Waldwege. „Das mag ich nicht, da habe ich Angst, dass ich kippe“, sagt sie und fährt kurze Zeit später weiter.

Der Lech, der Dialekt und die überschaubare Größe machen Kaufering für diesen Leser aus

Mit einer Anekdote und einem Anliegen im Gepäck schwingt sich Josef Mayrock vom Rad. Im Jahr 1970 sei er über ein Baustellengitter geklettert, um ein Foto von der Straße von Kaufering nach Scheuring zu machen. Der gekieste Weg sei damals erstmals geteert worden, erinnert er sich. Das entwickelte Foto bot er den Redakteuren des Landsberger Tagblatts an, doch zahlen wollten sie nicht. „Ich kannte den damaligen LT-Fotografen und wusste, dass er acht D-Mark pro Foto bekommt.“ Mit diesem Wissen und seinem überzeugenden Motiv handelte er die Redakteure auf fünf D-Mark hoch. Seitdem habe er in verschiedenen Funktionen immer wieder Kontakt mit dem LT gehabt. Für den Umweltingenieur, der auch schon unter Alt-Bürgermeister Dr. Klaus Bühler gearbeitet hat, war der Klimaschutz und der sinnvolle Umgang mit den Ressourcen immer ein Herzensthema.

Von großer Bedeutung ist für ihn auch seine Heimat. In Alt-Kaufering aufgewachsen, hat es ihn nach beruflich bedingten Stationen in Memmingen oder Köln zurück verschlagen. Was macht seine Heimat für ihn aus? Im Gespräch stellt sich heraus: Es ist der Lech, auch wenn er nicht mehr der Wildfluss seiner Kindheit ist, der Dialekt, der noch immer zu hören ist und die noch immer überschaubare Größe Kauferings. Man kennt und grüßt sich. Diese Heimatverbundenheit bemerkt Mayrock auch in seinem Umfeld, die meisten bleiben im näheren Umkreis oder ziehen erst gar nicht weg.

Verbesserungsbedarf sieht er dennoch an vielen Stellen. Am Fuggerplatz bei der Post sei der Bordstein zu wenig abgesenkt und damit nicht barrierefrei, kritisiert er. Aktuell werden bei Straßenarbeiten vor seiner Haustür in der Jahnstraße Ecke Ulrichstraße wieder hohe Bordsteine gesetzt. Begründet worden sei ihm das von der Marktverwaltung damit, dass die Kehrmaschine eine Kante bräuchte. Für Mayrock unverständlich: „Ist die Kehrmaschine den wichtiger als Kinderwagen- oder Rollatorführer?“