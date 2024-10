Hilti-Passat wird zum Internet-Hit: „Der Fürst aller Rösser, der König der Autobahn“

Bekannter als das Werkzeug des Kauferinger Unternehmens Hilti, scheint in den sozialen Medien der Dienstwagen der Firma zu sein. Videos zu dem roten Passat mit Hilti-Schriftzug haben teilweise mehrere Tausend Likes. Der Ruf: schneller ist kein anderes Fahrzeug auf der Autobahn und die Überholspur gehört dem Hilti-Passat. Einen eigenen Song hat das Auto auch.

Insgesamt hat Hilti 1700 Flottenfahrzeuge, der Großteil besteht aus roten Hilti-Passats

Auf einem Video, bei dem zu sehen ist, wie der Passat auf der linken Spur hinter einem vorwegfahrendem Fahrzeug abbremst, schreibt eine Nutzerin: „Ich fahre selbst Dienstwagen, aber Hilti lässt man durch. So will es das Gesetz!“ Ein anderer Nutzer kommentiert: „Wie kann man nur so respektlos sein und auf der Hilti Passat Spur fahren, wenn diese Legende unterwegs ist.“ Ernst meinen die Menschen hinter den Kommentaren die Aussagen scheinbar nicht. Oft werden sie von einem Zwinker-Smiley oder Ähnlichem begleitet. Der Passat wird auch gerne mal in Bilder geschnitten, wie etwa in ein Formel-1-Rennen. Einen kleinen Schlager-Song hat das Auto auch: „Der rote Hilti Passat. Er schreitet wieder zur Tat. Man fürchtet ihn im ganzen Staat, 100 Sachen 80 Hackengas.“

Sehen Nutzer das Auto in ihrer Stadt oder ihrem Ort, schreiben sie etwa: „Der Hilti Passat außerhalb seines natürlichen Lebensraums“ oder „Der Passat wärmt sich für die Autobahnfahrt auf.“ Der Internettrend mit dem Hilti Passats ist dem Unternehmen bestens bekannt. „Hilti ist ein Direktvertriebsunternehmen und unsere Kolleginnen und Kollegen sind deutschlandweit bei unseren Kunden vor Ort – natürlich immer unter Berücksichtigung der StVO“, sagt Pressesprecherin Claudia Wallner zu dem Thema. Insgesamt sind rund 1.700 rote Hilti Flottenfahrzeuge deutschlandweit für Hilti unterwegs, wovon die meisten Passats sind. „Daneben wächst aber auch der Elektroautoanteil kontinuierlich“, betont die Pressesprecherin – aktuell sind rund 300 vollelektrische rote Hilti-Fahrzeuge in ganz Deutschland unterwegs.

Unternehmen aus Kaufering spielt selbst mit dem Ruf ihres Dienstwagens

Dabei spielt das Unternehmen selbst mit der Bekanntheit ihres Dienstautos und zeigte zuletzt etwa den neuen Hilti Passat auf dem eigenen TikTok-Konto: „Damit unsere Außendienstkollegen noch schneller beim Kunden sind.“ In dem rund 30-sekundenlangen Video wird das Auto auch kurz fahrend gezeigt – Lichthupe inklusive. „Zeig mal, wie er von hinten aussieht, die Front mit Fernlicht kenne ich schon“, sagt dazu jemand. „Bald auch in deinem Rückspiegel“, wünscht sich ein Kommentar als Werbespruch.