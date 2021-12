Der nächste Schritt zum neuen Feuerwehrhaus in Kaufering

Plus In Kaufering steht der Gewinner des Realisierungswettbewerbs für das neue Feuerwehrhaus fest. Wie es jetzt weitergeht.

Schon seit Jahren wird in Kaufering über ein neues Feuerwehrhaus diskutiert. Jetzt ist man der Realisierung des Projekts einen weiteren Schritt näher gekommen. Am Mittwoch wurden die Gewinner des Realisierungswettbewerbs bekannt gegeben. Vom Büro dasch zürn + partner stellte Sebastian Kittelberger seinen Entwurf vor.