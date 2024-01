Kaufering

Deutschlernklasse in Kaufering: "Mit Händen und Füßen ausgetauscht"

Plus In der Deutschlernklasse der Mittelschule Kaufering sind Kinder aus elf Nationen. Trotz der Sprachbarrieren ist die Klasse sehr zusammengewachsen. Wie gelingt das?

Leises Getuschel und fröhliches Kichern geht durch die Reihen der Deutschlernklasse der Mittelschule Kaufering. Aus den Sprachfetzen, die durch das Klassenzimmer fliegen, sind diverse Sprachen rauszuhören: in der einen Ecke Französisch, in der anderen Rumänisch, dort Arabisch. Doch am allermeisten: Deutsch. Obwohl die meisten der 17 Schülerinnen und Schüler vor zwei Jahren noch in ganz anderen Ländern lebten und, wenn überhaupt, nur wenige deutsche Wörter beherrschten, ist diese Sprache bereits zur Lingua franca geworden – zur Verkehrssprache in einem mehrsprachigen Raum. Wie funktioniert das Miteinander in einer Klasse aus elf verschiedenen Nationen und noch mehr verschiedenen Sprachen? Ein Schulbesuch.

Im aktuellen Schuljahr 2023/24 gibt es laut dem Staatlichen Schulamt im Landkreis Landsberg an der Grundschule Penzing und Grundschule Landsberg, sowie an den Mittelschulen in Landsberg und eben in Kaufering, solche Deutschklassen. Als die Gruppe zusammengesetzt wurde, konnten sich die Zehn- bis 16-jährigen Kinder und Jugendliche nur schwer verständigen. "Wir haben uns mit Händen und Füßen ausgetauscht", erzählt Ingrid und lacht. Die 13-Jährige stammt aus Rumänien, vor zwei Jahren ist ihre Familie aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert. Ihre Freundin Miradi, die im Kongo geboren ist, ergänzt: "Und eine Übersetzungsapp auf dem Smartphone hat uns geholfen." Die Mädchen kichern, wenn sie an diese Zeit zurückdenken, weil die Sprachbarriere für viele lustige Situationen und Missverständnisse gesorgt hat. Dennoch war es natürlich keine leichte Zeit für die Schülerinnen und Schüler – in solch jungen Jahren in ein fremdes Land zu kommen und die Landessprache nicht zu verstehen. Doch diese Herausforderung gehört längst zum Alltag an bayerischen Schulen.

