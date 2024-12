Die Brotbackgruppe backt zu Weihnachten nicht nur Laibe

Jeden zweiten Samstag trifft sich die Kauferinger Brotbackgruppe am Backhäusl am Brückenring. Traditionell werden am letzten Termin des Jahres die Rollen getauscht und es ist „Männerbacktag“, wie Vereinsvorsitzender Peter Götz erklärt. „Dabei drehen wir die Rollen um und die Heizer (meistens Männer) backen das Brot und unsere Heizerin (auch ansonsten Heizerin) sorgt für den Ofen.“ Seit sich die Gruppe Anfang 2008 gegründet hat, wurde laut dem Vereinsvorsitzenden kontinuierlich am Heiz- und Backprozess gefeilt. Zum letzten Backtag im Advent hat sich die Gruppe etwas Besonderes ausgedacht. Neben dem Brot haben sie Nussschnecken gebacken. „Kein traditionelles Weihnachtsgebäck, aber dafür haben wir ein sehr leckeres Rezept“, sagt Götz, der das Rezept nicht vorenthalten möchte.

Bei der Brotbackgruppe des Dorfvereins Kaufering am Backhäusle am Spielplatz in Alt-Kaufering holen Mitglieder ihre Brote ab. Foto: Thorsten Jordan

Für die Zimtschnecken brauche es einen Hefeteig mit 500 Gramm Mehl, der auch zwei Eigelbe enthält. Während dieser ruht und aufgeht, wird das übrige Eiweiß mit 200 Gramm gemahlenen Haselnüssen, 100 Gramm Zucker, Kakao, Zimt und etwas Milch zur Füllung zusammengemischt.

Wenn der Teig sichtbar aufgegangen ist, wird er ausgerollt und die Füllung gleichmäßig darauf verteilt. Den Teig anschließend vorsichtig zusammenrollen und drei Zentimeter Stücke abschneiden. Die Schnecken in eine gebutterte Auflaufform setzen, noch einmal etwas gehen lassen und schließlich für 25 Minuten backen. Im gewöhnlichen Küchenofen auf 180 Grad Unter-/Oberhitze oder bei 160 Grad Umluft. Wer es noch etwas süßer mag, kann die Schnecken anschließend noch mit Zuckerguss bestreichen.