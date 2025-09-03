Boogie-Woogie: Über 100 Jahre alt und kein bisschen steif

Gepunktete Kleider mit ausgestelltem Rock, hochgesteckte lockige Haare, lockere Bewegungen zu rhythmischen Liedern: Boogie-Woogie ist ein Musik- und Tanzstil, der seine Wurzeln im Swing der 1920er Jahre der USA hat. In den 50er, 60er und 70ern erlebte der Tanzstil in Amerika und Europa eine Renaissance. In Kaufering wird dazu seit den 1980ern das Tanzbein geschwungen. Neben Line Dance und Rock'n'Roll bietet der VfL Kaufering regelmäßig ein Boogie-Woogie-Training an. Auch einen Schnupperkurs für Anfänger wird es ab Oktober geben. Der Sportwart des VfL Kaufering Thomas Neher und die Leiterin der Abteilung Tanzen Sieglinde „Lin“ Landmann sind selbst begeisterte Boogie-Tänzer.

Anja Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86916 Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VfL Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis