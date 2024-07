Eröffnung der Musiktage in Sankt Johannes Baptist

Die Musiktage im Lechrainer Pfaffenwinkel 2024 wurden am vergangenen Wochenende durch ein Orgelkonzert mit Trompete eröffnet. Den Rahmen hierfür bot die Kirche Sankt Johann Baptist in Kaufering mit ihrer hervorragenden Akustik und ihren Kunstschätzen. Levente Kuzma, Professor an der Universität Szeged in Ungarn konnte im Zusammenspiel mit dem Trompeter Georg Hiemer aus Kaufbeuren die Symbiose dieser beiden Instrumente den begeisterten Zuhörern in eindrucksvoller Weise nahebringen, teilt Kaufering Kulturreferent Dr. Thomas Harbich mit. Insbesondere die Barockstücke von Alessandro Marcello (Konzert in d-Moll) von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel (Suite für Trompete und Orgel in D-Dur) konnten demnach mit ihren eingängigen und harmonischen Melodien in höchstem Maße überzeugen. Aber auch moderne Stücke wie Gabriels Oboe (Ennio Morricone) genügten höchsten Qualitätsansprüchen. Das nächste Konzert in Kaufering, St. Leonhard findet am 22. September statt. Im nächsten Jahr ist laut dem Kauferinger Kulturreferent eine Ausweitung der Musiktage vorgesehen. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musiktag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis