Film mit Landsberger Drehorten kommt in Kaufering gut an

Etwa 170 Menschen kamen in den Filmpalast Kaufering, um sich den Independant-Film „Einmal richtig“ anzusehen. Dank Produzent Sebastian Schwarz, der gebürtig aus Issing kommt, spielt der Film zu einem Großteil in Landsberg und Umgebung. Kaum ist das Projekt abgeschlossen, arbeiten er und Regisseur Holger Borggrefe bereits am nächsten Streifen. Diesmal wollen sie ein Vater-Tochter-Drama auf die Leinwand bringen. Die Hauptrolle soll ein bekannter Schauspieler übernehmen.

Schwarz ist mit der Vorführung in Kaufering mehr als zufrieden. Mit dabei waren Komparsen, allerlei Unterstützer und Menschen, die bei der Organisation von Drehorten mitgeholfen haben. „Viele haben den Film zum ersten Mal gesehen. Die Rückmeldungen waren sehr gut, das freut mich natürlich“, sagt er. Teils emotional ergriffen sei das Publikum gewesen – natürlich ein gutes Zeichen für den Produzenten. „Die Leute fanden es auch toll, den Landkreis als Filmkulisse zu erleben und die Drehorte wiederzuerkennen“, sagt Schwarz. Er selbst sei immer wieder beeindruckt von der schauspielerischen Leistung der beiden Hauptdarsteller, Tillmann Eckardt und Manuel Leuchtenberg, die in dem Film zwei enge Freunde spielen. „Die machen das einfach toll“, lobt der Produzent.

Im nächsten Film von Sebastian Schwarz wirkt ein bekannter Schauspieler mit

Sein neues Projekt ist erneut ein Spielfilm. Diesmal gehen er und Borggrefe jedoch ein ernsteres Thema an. „Rückflug“ ist der Arbeitstitel des Vater-Tochter-Dramas, in dem es laut Schwarz auch um Alkoholismus geht. „Hauptdrehort ist in München. Ansonsten werden wir wieder im Landsberger Umkreis drehen“, verrät der 32-Jährige. Von März bis April soll gedreht werden. Veröffentlicht wird der Film 2026. Mit dabei ist ein deutscher Schauspieler: Heio von Stetten, der aus Aystetten im Landkreis Augsburg stammt, wird voraussichtlich die Hauptrolle in dem Drama übernehmen. Er spielte unter anderem in den Filmen „Sams im Glück“ und „Männertag“ mit und übernahm Rollen in der bekannten Serie „Rosamunde Pilcher“.

Wer neugierig geworden ist, hat demnächst womöglich noch die Chance, den neuesten Film „Einmal richtig“ im Kino in Kaufering zu sehen. „Die Vorführungen sind noch nicht zu hundert Prozent sicher, aber es sieht gut aus“, sagt Schwarz.