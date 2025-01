Haushalt: Externer Berater redet Kauferinger Gemeinderäten ins Gewissen

Die Finanzlage in Kaufering ist sehr angespannt, weil viele Großprojekte realisiert werden beziehungsweise in der Warteschlange stehen. Über den Haushalt 2025 wurde jetzt im Finanzausschuss beraten. Die Lage erklärte dem Gremium der externe Berater Josef Nießl, der engagiert wurde, weil Kämmerer Robert Thaller aus persönlichen Gründen länger fehlte. Nießl äußerte sich zu Beginn erleichtert, nicht in der Antike zu leben. Dort nahm es für die Überbringer schlechter Nachrichten nämlich oft kein gutes Ende. Die Gemeinderäte rangen anschließend um Einsparpotenziale und diskutieren über die Vorschläge des Fachmanns. Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zum Haushalt äußern und nennt gegenüber unserer Redaktion den Grund.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis