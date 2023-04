Finanzinvestor übernimmt Mehrheit an Kauferinger Firma Corpuls

Ein Finanzinvestor steigt beim Familienunternehmen und Medizingerätehersteller Corpuls in Kaufering ein.

Der Finanzinvestor Nordic Capital wird Mehrheitseigentümer des Kauferinger Medizingeräteherstellers GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, der unter dem Produktnamen Corpuls bekannter ist. Das gab Nordic Capital am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

"Mit seinem innovativen Produktportfolio und ausgeprägten Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten ist Corpuls eines der am schnellsten wachsenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Die Gründerfamilie von Corpuls setzt auf eine langfristige Partnerschaft mit Nordic Capital. Sie bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt und in der Geschäftsführung vertreten. Der Investor und die Gründerfamilie werden am Unternehmensstandort gemeinsam weiter Innovationen vorantreiben, das telemedizinische Angebot fördern sowie das Wachstum im Krankenhaussegment beschleunigen", heißt es weiter.

Die Firma Corpuls mit Sitz in Kaufering stellt Medizinprodukte her, die unter anderem in Rettungshubschraubern zum Einsatz kommen. Foto: Corpuls

Außerdem solle die internationale Präsenz weiter ausgebaut werden. Corpuls vertreibt seine Produkte laut Mitteilung in über 60 Ländern weltweit und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 127 Millionen Euro. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Corpuls entwickelt eine Reihe medizinischer Geräte und Lösungen, darunter Defibrillatoren und Patientenüberwachungsgeräte, automatisierte externe Defibrillatoren, Thorax-Kompressionsgeräte sowie Telemedizin- und Softwarelösungen. Die Produkte unterstützen professionelle Nutzer wie medizinisches Notfallpersonal dabei, die kritische Versorgung von Patienten auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten. In Igling hat das Unternehmen gerade ein Gelände gekauft, auf dem eine zusätzliche Produktionsstätte errichtet werden soll.

Nordic Capital begleitet nach eigenen Angaben weltweit "innovative Gesundheits- und Technologieunternehmen bereits seit mehr als 30 Jahren". Seit der Gründung im Jahr 1989 zähle der Gesundheitssektor und insbesondere die Medizintechnik zu einem der Kernsektoren. Seit dem Start hat Nordic Capital 22 Milliarden Euro in mehr als 130 Unternehmen investiert, wird in der Pressemitteilung informiert. Frühere Investitionen umfassen demnach Unternehmen wie The Binding Site, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich der Spezialdiagnostik, Equashield, einem führenden globalen Anbieter von geschlossenen Transfersystemen für überwachungsbedürftige Arzneimittel, Advanz Pharma, einem globalen Spezialpharmaunternehmen und Sunrise Medical, einem führenden globalen Anbieter von Lösungen in der Rehabilitationsmobilität.

Die Firma Corpuls aus Kaufering liefert ihre Defibrillatoren unter anderem an Bundeswehrkliniken aus. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Klaus Stemple, Geschäftsführer von Corpuls sagt: "Wir freuen uns, die nächste Phase des Wachstums gemeinsam mit Nordic Capital anzugehen. Dass wir einen so erfahrenen und führenden Investor für uns gewinnen konnten, unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren. Mit Nordic Capital haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere Position als ein führender Anbieter von Medizinprodukten für kardiopulmonale Wiederbelebung und Notfallmedizin zu festigen und neue Märkte zu erschließen." Beide Seiten teilten die gleiche Vorstellung von innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten und weiterem starken Wachstum des Unternehmens.

Lesen Sie dazu auch

Investor bezeichnet Firma Corpuls aus Kaufering als Paradebeispiel

Dr. Rainer Lenhard, Partner und Leiter der deutschsprachigen Region bei Nordic Capital Advisors, sagt: "Corpuls ist ein Paradebeispiel für Unternehmen, in die Nordic Capital gerne investiert, um deren Geschäft im Rahmen einer wahren Partnerschaft voranzutreiben. Corpuls verfügt über eine hervorragende Wachstumsbilanz, gestützt von engagierten Familieneigentümern und Gründern sowie einem starken Management-Team und hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

Noch seien bei der Transaktion einige Bedingungen zu erfüllen, einschließlich der regulatorischen Genehmigungen. Der Abschluss werde Ende des zweiten oder Anfang des dritten Quartals 2023 erwartet, heißt es in der Pressemitteilung. Auf Anfrage unserer Redaktion zu den Beweggründen verweist Corpuls auf die von den beiden Partnern abgestimmte Stellungnahme. (AZ)