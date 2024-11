Frau wird bei Auffahrunfall in Kaufering leicht verletzt

Am Freitagmittag ist es in Kaufering zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei fuhr eine 17-Jährige aus Schwabmünchen mit ihrem Microcar von der Bayernstraße auf die Kreisstraße LL 20 (alte B17) in Richtung Hurlach auf. Sie musste verkehrsbedingt anhalten, was ein 53-Jähriger, ebenfalls aus Schwabmünchen, zu spät bemerkte. Er fuhr auf das Fahrzeug der jungen Frau auf. Sie erlitt dadurch leichte Kopfverletzungen, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (AZ)

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis