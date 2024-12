Führungswechsel beim Kauferinger Defibrillator-Unternehmen Corpuls

Christian Klimmer, der langjährige CEO des Medizintechnikunternehmens GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (besser bekannt unter dem Markennamen Corpuls), wird das Unternehmen zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch verlassen. Er übergibt nach über zwei Jahrzehnten bei Corpuls an seinen Nachfolger Christoph Brönnimann, der umfangreiche Erfahrung aus Führungspositionen in der internationalen Medizintechnik mitbringt. Klimmer bleibt dem Unternehmen in einer Übergangsphase in beratender Funktion erhalten.

Seit seinem Einstieg im Jahr 2003 hat Klimmer das Unternehmen, das innovative High-End-Geräte für die Notfall- und Intensivmedizin entwickelt und fertigt, entscheidend geprägt und federführend zum Global Player entwickelt. „Wir waren damals weniger als 40 Kolleginnen und Kollegen, kaum international bekannt und unser Umsatz betrug keine sechs Millionen Euro“, so Klimmer rückblickend. Mit der Markteinführung des „Corpuls3“, einem Patientenmonitor mit integriertem Defibrillator/Schrittmacher, begann im Jahre 2007 dann der erfolgreiche Weg hin zu einem weltweit führenden Unternehmen. „Heute sind wir weit über 600 Mitarbeitende, die über 70 Länder weltweit bedienen und in diesem Jahr einen Umsatz von deutlich über 150 Millionen Euro anpeilen.“

Brönnimann setzt auf Tradition und Innovation

Der künftige CEO Christoph Brönnimann kommt aus der Medizintechnikbranche. Der 58-Jährige verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen bei unterschiedlichen Firmen, vor allem in der DACH-Region, aber auch in den USA. Zuletzt war er über fünf Jahre CEO des Schweizer Medizintechnikunternehmens Medartis. Davor war er in leitender Funktion beim Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson tätig. „Corpuls ist eine großartige Marke mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte und enormem Potenzial. Das ist die beste Ausgangsbasis, um das Unternehmen gemeinsam mit dem erfahrenen Team in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen“, so Brönnimann. Er freue sich darauf, „die Corpuls-Tradition zu bewahren und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben sowie die internationale Präsenz der Marke zu stärken und auszubauen.“

Icon Vergrößern Der scheidende CEO Christian Klimmer (hinten) zeigt seinem Nachfolger Christoph Brönnimann den neuen Corpuls-Standort in Igling. Foto: Corpuls Icon Schließen Schließen Der scheidende CEO Christian Klimmer (hinten) zeigt seinem Nachfolger Christoph Brönnimann den neuen Corpuls-Standort in Igling. Foto: Corpuls

Chefetage freut sich: Corpuls sei stärker denn je

Das Unternehmen, das 1982 von Günter Stemple gegründet wurde, gehört laut einer Studie der Strategieberatung Munich Strategy in Kooperation mit dem Handelsblatt zum wiederholten Mal zu den wachstumsstärksten Mittelständlern in Deutschland (2024: Rang 2 bei über 8.000 untersuchten Unternehmen). In den nächsten Jahren will Corpuls vor allem im Ausland weiter expandieren und neue Märkte erschließen. Damit der steile Wachstumskurs in Partnerschaft mit dem Investor Nordic Capital erfolgreich fortgesetzt werden kann, habe Klimmer rechtzeitig damit begonnen, Aufgaben aus seinem Verantwortungsbereich auf die anderen Geschäftsführer zu verteilen. „Ich übergebe an die beste Mannschaft, die ich mir dafür vorstellen kann, und bin davon überzeugt, dass mein Nachfolger hervorragend in unser Team und zu Corpuls passt“, so Klimmer. (AZ)