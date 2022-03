Kaufering

vor 3 Min.

Für das Lechtalbad in Kaufering gibt es große Pläne

Das Lechtalbad Kaufering platzt aus allen Nähten. Das soll sich ändern, und dafür will der Landkreis viel Geld in die Hand nehmen.

Plus Das Schwimmbad in Kaufering platzt aus allen Nähten. Der Landkreis will nun das Angebot für die Gäste verbessern. Davon könnten auch Wohnmobilbesitzer profitieren.

Von Romi Löbhard

Das Lechtalbad stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Die Aufenthaltsflächen sind generell knapp, die Wasserflächen reichen bei Weitem nicht mehr aus, um Angebote für die Öffentlichkeit wie auch für Schulen und Vereine bereitstellen zu können. Nutzern des kreiseigenen Bades wird damit nichts Neues gesagt, sie erleben dessen Beliebtheit bei ihren Besuchen. Jetzt gibt es aber Pläne, das Angebot zu verbessern.

