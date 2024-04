Kaufering

Genuss in Kaufering: Manches Gericht ist fast zu schön zum Essen

Plus Eine Küchenparty, bei der Köche, Köchinnen, Servicepersonal und die Gäste gleichermaßen Spaß haben. Genussvolles Essen beim Brückenwirt in Kaufering mit Spitzenköchen (und Spitzenweinen).

Von Alexandra Lutzenberger

Im Landkreis Landsberg gibt es viele gute Restaurants, auch eins mit einem Michelin-Stern. Wer also gerne genießt, ist hier genau richtig, ob nun unter anderem im Landsberger Bahnhof, ob bei den Kochevents Messerscharf in Pürgen oder immer wieder beim Brückenwirt in Kaufering. Das LT startet wieder eine Serie, bei der der Genuss mit gutem Essen oder gutem Wein im Vordergrund stehen soll. Wenn unsere Leser und Leserinnen auch einen Vorschlag haben, wen die Redaktion des Landsberger Tagblatts mal besuchen und vorstellen könnte, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de schicken würden und Ihren Lieblingskoch- oder -köchin vorstellen möchten. Auch gute Hausmannskost ist hier gefragt.

Das Personal ist gut gelaunt und sehr gut informiert

Diese Woche gibt es einen Besuch beim Brückenwirt in Kaufering. Christian Fischer kennt man im Landkreis. Er hat das traditionelle Wirtshaus in Altkaufering, das im vergangenen Jahr seinen 105. Geburtstag gefeiert hat, stark verändert. Moderne, junge und besondere Küche, das gibt es dort. Fischer wurde unter anderem im Sacher in Salzburg ausgebildet. Das Besondere an seinen Küchenpartys, die jedes Jahr in Kaufering stattfinden, ist aber eine Symbiose zwischen allen Beteiligten. Das Rezept: gute Köche und Köchinnen aus unterschiedlichen Regionen, temperamentvolles und sehr gut informiertes Servicepersonal mit Unterhaltungspotenzial und Gäste, die das zu honorieren wissen. Diese Mischung beim Brückenwirt ist nicht alltäglich, und umso mehr gerät man auch als Gast in diesen Sog der guten Laune. Alle haben Spaß, ob nun in der Küche (in der mit zwei Tagen Vorbereitungszeit) gearbeitet wird oder im Service. Überhaupt der Service, der ist bei diesem Abend etwas ganz Besonderes. Denn die Weine, aber vor allem die Speisen, werden von Freunden, oder den Partnern der Köchinnen am Tisch erklärt, und so freut man sich auf jeden Gang ein wenig mehr, denn dieser Abend ist nicht nur kulinarisch ein Genuss, sondern hat auch großen Unterhaltungswert.

