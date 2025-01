Geparktes Auto wird in Kaufering angefahren

Am Dienstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Fiat Ducato gefahren, der in der Straße Mittleres Höfle in Kaufering abgestellt war. Laut Polizei entstand am Fiat hinten links ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen Lkw handeln, so die Polizei. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Die Inspektion in Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)