Heizungstechniker aus Kaufering wird zum Autor

Über Handwerker hört man viel Negatives – sie seien teuer, unpünktlich und machen viel Dreck. Für die Sicht des Handwerkers interessiert sich dabei niemand. Deshalb öffnet der Heizungskundendiensttechniker Franz Weimeier dem Leser sein Tagebuch aus dem Jahr 2023. Er arbeitet in einem kleinen Heizungsbetrieb und schildert seine Erfahrungen mit der Kundschaft detailgenau und dabei sehr menschlich und humorvoll. Die Frage, ob die Rente mit 69 im Handwerk sinnvoll ist, zieht sich wie ein roter Faden durch das Jahr – für Franz Weimeier und seine Kollegen ist die Antwort klar.

Die Idee zu diesem Buch hatte er schon länger, schließlich passiert eigentlich jeden Tag etwas Lustiges bei der Kundschaft oder mit seinen Kollegen. Im Jahr 2023 begann Weimeier damit, die täglichen Erlebnisse auf Papier festzuhalten. „Es war nicht so einfach, einen Verlag zu finden, weil diese auch finanzielle Risiken scheuen und dann eher auf bekannte Buchautoren setzen“, sagt Weimeier. Nach einigen Absagen meldeten sich aber zwei Verlage, welche das Buch nach Sichtung der Manuskripte publizieren wollten. Weimeier entschied sich für den Frankfurter R.G. Fischer Verlag und dann entstand ein gewisser Zeitdruck, weil das Tagebuch von 2023 nicht erst 2025 erscheinen sollte. „So mancher Tag begann dann schon um vier Uhr morgens, damit das Buch zeitig fertig wird“, sagt der seit 2019 in Kaufering lebende Autor. Die ersten Rückmeldungen auf das Buch waren sehr positiv und überrascht, dass ein einfacher Handwerker solch ein Buch schreibt. Das wichtigste Lob erhielt Franz Weimeier jedoch von seiner 90-jährigen Mama: „Ja Bua, dass Du so g´scheit bist, hab i gar net g´wusst“. Doch der meint dazu, dass ein Buch zu schreiben nichts mit Intelligenz, sondern eher mit Umtriebigkeit und Willenskraft zu tun habe. Sein Buch „Nur noch 10 Jahre... bis zur Rente“ ist bei den Buchhandlungen Schmid in Schwabmünchen und Di Santo in Bobingen zum Preis von 24,90 Euro erhältlich. Dem Kauf bei den örtlichen Buchhandlungen zieht Weimeier eine Bestellung über das Internet vor.