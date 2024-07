Kaufering führt gesplittete Abwassergebühr ein: Was bedeutet das für Bürger?

Wie wird in Kaufering zukünftig die Abwassergebühr berechnet und welche Folgen hat das für die Einfamilienhausbesitzer, Zwei-Zimmer-mit Balkon-Bewohnerinnen und den örtlichen Discounter mit großer Parkplatzfläche? Darüber wurden die Kauferinger am Donnerstagabend in der Lechauhalle informiert. Bürgermeister Thomas Salzberger, die kaufmännische Leiterin der Kommunalwerke, Manuela Nitsche, sowie Florian Seidl vom beauftragten Ingenieursbüro Seidl und Partner und Ingrid Hannemann von der Kommunalberatungsfirma Kubus informierten und stellten sich den Fragen aus dem Publikum.

