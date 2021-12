Intel in Penzing: Kaufering lehnt Ansiedelung ab

Der Chiphersteller Intel könnte sich auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ansiedeln. Die Nachbargemeinde Kaufering spricht sich jetzt dagegen aus.

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) lud am Dienstag gleich zu einer Pressekonferenz. Was er zu sagen hatte, dürfte in Landsberg und Penzing aufhorchen lassen. Die Marktgemeinde Kaufering lehnt die mögliche Ansiedelung des Chipherstellers Intel auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing vollumfänglich ab.

Neben Salzberger waren seine Stellvertreterin Gabriele Hunger (CSU), die Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) und Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke zur Pressekonferenz in den Sitzungssaal des Feuerwehrhauses gekommen. Als Nachbargemeinde lehne man die Pläne, den Chiphersteller Intel auf das Gelände des früheren Fliegerhorsts zu lotsen, vollumfänglich ab. Einen entsprechenden Beschluss habe der Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen.

Thomas Salzberger (SPD) ist Bürgermeister der Marktgemeinde Kaufering. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Die Gemeinde Penzing und die Stadt Landsberg, auf deren Fluren der ehemalige Fliegerhorst liegt, seien ebenso wie das Bayerische Wirtschaftsministerium, der Landrat und die Nachbargemeinden über die Kauferinger Entscheidung informiert worden, sagte Thomas Salzberger bei der Pressekonferenz.

Der Gemeinderat Penzing und der Landsberger Stadtrat haben erst vor wenigen Tagen der Gründung eines Zweckverbands zugestimmt, der über die künftige Nutzung des Fliegerhorsts beraten soll. Widerstand gegen die Ansiedelung gibt es vor allem in Penzing selbst, aber auch Bund Naturschutz und andere Organisationen warnen vor der Größe des Unternehmens.

Lesen Sie dazu auch