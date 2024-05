Kaufering

Kaufering setzt auf Mietkauf beim dringend benötigten Kindergarten-Neubau

Der Container-Kindergarten am Franz-Senn-Weg sollte eigentlich nur bis August 2024 stehen. Doch so schnell ist kein Neubau in Sicht.

Plus Ein für die Marktgemeinde neues Finanzierungsmodell soll die Realisierung des Kindergartenprojekts in Kaufering beschleunigen. Doch es gibt auch Kritiker.

Von Vanessa Polednia

Am Mittwochabend drehte sich vor und im Sitzungssaal des Kauferinger Marktgemeinderats alles um das Thema Kinderbetreuung. Um die knappen Betreuungsplätze aufzustocken, wurde 2021 eine Containeranlage an der Jahnstraße aufgestellt und ein Neubau an der Jahnstraße beschlossen. Der neue Kindergarten sollte eigentlich im September 2024 bezugsfertig sein. Doch bislang ist kein Neubau in Sicht. Das soll sich mithilfe eines umstrittenen Konzepts ändern, das im Gremium eine Mehrheit fand.

Geschäftsleiter Dominic Jödicke stellte in der Sitzung ein Finanzierungsmodell für die Kita vor. Per Mietkauf soll das geplante Projekt möglichst schnell umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Kauf- und Mietvertrag, bei welchem dem Mietkäufer das Recht eingeräumt wird, die gemietete Sache käuflich zu erwerben. Die Vorteile für den Markt Kaufering seien unter anderem eine kurze Realisierungszeit, keine Kosten bis zur Fertigstellung und eine Entlastung des Bauamts. Bei einem Mietkauf sei eine staatliche Förderung trotzdem möglich, betonte Jödicke. Außerdem erwarte man günstigere Baukosten und damit verbundene Finanzierungskosten, da ein Unternehmer wohl günstiger bauen könne, als eine Gemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

