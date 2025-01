Kauferinger Ruderer tragen sich ins Goldene Buch ein

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger durfte sich gleich zu Beginn des neuen Jahres über einen weiteren sportlichen Besuch im Rathaus freuen, heißt es in einer Pressemitteilung des Markts. Die Brüder Maximilian und Alexander Aigner vom Ruderclub am Lech Kaufering e. V. folgten gemeinsam mit ihrem Trainer, Jens Tepe, seiner Einladung und trugen sich in das Goldene Buch ein. „Diese besondere Ehre haben sich die Brüder auch verdient, denn sie sind Deutsche Meister im Männer-Leichtgewichts-Doppelzweier in den Jahren 2022 und 2023 und holten damit den deutschen Meistertitel an den Lech“, so die Begründung. Einen weiteren Erfolg erzielte Maximilian Aigner im letzten Jahr auf der Olympiastrecke in Oberschleißheim, wo er den bayerischen Meistertitel 2024 im Leichtgewicht Männer-Einer holte. Salzberger gratulierte den sportlichen Brüdern und wünschte ihnen weiterhin viel Erfolg. (AZ)

