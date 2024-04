Kaufering

vor 48 Min.

Bei Auftrag Biografie: Warum Menschen ihre Geschichten festhalten wollen

Plus Biografien sind bei Promis und bei Privatpersonen beliebt. Der Kauferinger Andreas Mäckler schreibt sie auf. Aus seiner Feder stammt eine über die Spider Murphy Gang.

Von Christina Klara Böltl

„Letztlich hat jeder etwas Interessantes zu erzählen“, findet Biograf Andreas Mäckler. Der Kauferinger hat unter anderem die autorisierte Biografie der Spider Murphy Gang verfasst, deren zweite Auflage diesen Sommer erscheinen soll. Er ist auch Ghostwriter für Privatpersonen und bietet Kurse zum Selbstschreiben an. Es gebe viele Gründe, warum Menschen sich dafür entschieden, ihre Lebensgeschichte festzuhalten, sagt er.

Spider Murphy Gang: Kauferinger wollte eigentlich Biografie des Drummers verfassen

Zur Biografie kam es, nachdem der vor drei Jahren gestorbene Drummer der Spider Murphy Gang, Franz Trojan, im Jahr 2009 wegen geklauter Zigaretten in die Schlagzeilen geriet. Zu diesem Zeitpunkt war er wegen Drogenproblemen nicht mehr Teil der Band und lebte im Obdachlosenheim. Ein Freund Trojans meldete sich bei Andreas Mäckler und fragte, ob er nicht die Biografie des Schlagzeugers schreiben und ihm dadurch helfen wolle. Dieser willigte ein, nahm Trojan eine Woche mit zu sich nach Hause und führte mehrere Interviews. Dann zogen beide um und das Projekt kam zum Erliegen. Allerdings wollte der Biograf die Spider Murphy Gang gerne porträtieren. Nachdem Mäckler die Band bei mehreren Konzerten angesprochen hatte, willigte die Spider Murphy Gang ein. Von da an war die Arbeit „eigentlich wie immer“, erzählt der Kauferinger. Er habe viele schöne Interviews geführt, beschreibt die Bandmitglieder als „sehr nette und interessante Profis.“ In der zweiten aktualisierten Auflage werde es unter anderem darum gehen, wie die Band durch die Pandemie gekommen ist und wie die Vorbereitungen zum 50-jährigen Bestehen laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen