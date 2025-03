Unfall: Kleintransporterfahrer ist unaufmerksam

Am Freitagabend gegen 18.46 Uhr wollte eine 29-jährige Fahrschülerin aus dem südlichen Landkreis Augsburg in Kaufering von der Augsburger Straße kommend nach rechts in die Bayernstraße einfahren. Dabei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah laut Polizeibericht der hinter ihr folgende 48-jährige Fahrer eines Kleintransporter und fuhr auf das wartende Fahrschulauto auf, wodurch der Fahrlehrer leicht verletzt wurden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. (AZ)

